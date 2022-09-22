Bugüne dikkat! Meteoroloji’den birçok şehre uyarı…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre bugün yurtta adeta mevsim değişecek. Birçok şehirde sıcaklıkların hızla düşmesi beklenirken yurdun büyük bölümünde sağanak yağış görülecek. Sıcak günler gelecek hafta başında geri dönecek.

Sozcu.com.tr

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı hava durumu tahminlerine göre bugün Türkiye’nin büyük çoğunluğunda sağanak yağış görülecek. Yağışlarla beraber sıcaklıklar hissedilir derecede düşerken sonbahar kendini tam anlamıyla hissettirecek.

Doğu Anadolu’da gece saatlerinde sıcaklıklar 10 derecenin altına inecek, İstanbul’da ise en düşük sıcaklık 13 derece olarak ölçülecek. Hava sıcaklıklarının gelecek hafta başında yükselişe geçmesi bekleniyor.

SAĞANAK YAĞIŞ BAZI ŞEHİRLERDE KUVVETLENECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ile Antalya, Gaziantep, Kilis, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara’nın doğusu, (Sinop hariç) Karadeniz kıyıları, Karabük, Kastamonu, Sivas, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı kesimleri, Tokat ve Kayseri’nin doğu ilçeleri, Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş’ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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