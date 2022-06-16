Bülent Arınç’ın ‘kral çıplak’ çıkışı AKP’li Metiner’i kızdırdı, canlı yayında hakaret yağdırdı

Eski TBMM Başkanı ve AKP kurucularından Bülent Arınç’ın partisini eleştirerek, “‘Kral çıplak’ demenin vaktidir” çıkışı, AKP’li Metiner’i kızdırdı. Canlı yayında öfkesine hakim olamayan Metiner, Bülent Arınç’a hakaretler yağdırdı, “Onu partide tutanlara yazıklar olsun” dedi.

Eski TBMM Başkanı ve AKP kurucularından Bülent Arınç, muhalefetin olduğu toplantılara AKP’lilerin katılmamasına tepki göstererek, “Gittikleri yol, yol değil” demişti. Partisine sert eleştirilerde bulunan Arınç, “Majestelerinin gazetecileriyle bazen baş başa gelirler, havanın güzelliğinden suyun berraklığından bahsederler. Öksürmenin zamanıdır, bağırmanın zamanıdır. ‘Kral çıplak’ demenin vaktidir” gibi sözlerle gündeme damga vurmuştu.

“ONU PARTİDE TUTANLARA YAZIKLAR OLSUN”

26. dönem AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, katıldığı televizyon programında Bülent Arınç’a sert çıktı. Bülent Arınç için, “Gönlümüzde bir yeri kalmamıştır, inşallah partimizden de ihraç olur gider. Yeter artık” diyen Metiner, “Hala onu partide tutanlara da yazıklar olsun diyorum. Biz ‘kral çıplak’ demesini bilecek kadar yürek sahibi insanlarız. Mangal gibi yüreğimiz var. Bülent Arınç’ın cesareti varsa o aşağılık lafları edeceğine buyursun gelsin karşılıklı konuşalım” ifadelerini kullandı.

“HADDİNİ BİLSİN”

Arınç’a öfke dolu cümleler sarf eden Metiner, “İkide bir sütrenin arkasına çekilip başkalarına ayar çekmeye çalışmasın. Haddini bilsin. Gerçekten hadsizlikte sınır tanımamaya başladı” dedi. Metiner, “İfadelerinin hepsi aşağılıktır” diye ekledi.

“FETÖ’CÜLER KADAR BİLE ŞEREFLİ DEĞİLSİNİZ”

Konuşmasının devamında Metiner şunları söyledi: “Yüce Divan oylamasında evet oyu kullandılar Bülent Arınç ve arkadaşları, Davutoğlu ve ekibi. İlk tur oylamanın sonunda ‘İçimizdeki hainler’ diye eleştirmiştim. ‘FETÖ’cüler vardı içimizde ayrıldılar, siz onlar kadar bile şerefli değilsiniz’ demiştim. Bülent Arınç, Yüksek İstişare Kurulu üyesiyken de eleştirmiştim. ‘Bu laflarında ne var, niye kızıyorsun?’ diyeceksiniz. Artık ona kızmıyorum. Mevlana’nın çok güzel bir sözü vardır. ‘Lafa bakarım laf mı diye, söyleyene bakarım adam mı diye…”

“ERDOĞAN’I KAST EDİYOR”

Metiner konuşmasının devamında ‘majesteleri’ diyerek Arınç’ın, Erdoğan’ı kastettiğini söyledi.

“Çok öfkeliyim” diyen Metiner, “En az Bülent Arınç kadar davada müktesabatım var. Ben gencecik yaşımda cezaevi tatmışım” ifadelerini kullandı.

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