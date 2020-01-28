Bülent Çetinaslan kimdir? Bülent Çetinaslan kaç yaşında, nereli?

Yıllar önce yayınlanan gençlik dizisi Arka Sıradakiler’de Oktay karakteri ile tanıdığımız Bülent Çetinaslan’ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisine katıldığı menajeri tarafından açıklandı. Peki Bülent Çetinaslan kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşındadır? İşte oyuncu hakkında merak edilenler.

Bir dönemin en sevilen dizileri arasında yer alan Arka Sıradakiler’in Oktay’ı Bülent Çetinaslan, EDHO dizisine katılıyor. Oyuncu Bülent Çetinaslan’ın menajeri sosyal medya hesabından oyuncunun Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katıldığını duyurdu. Peki Bülent Çetinaslan kimdir ve kaç yaşındadır? İşte Bülent Çetinaslan’ın hayatı hakkında bilgiler.

BÜLENT ÇETİNASLAN KİMDİR?

Bülent Çetinaslan 25 Mayıs 1974 Ankara doğumlu Türk tiyatro ve dizi oyuncusudur. Bülent Çetinaslan, oyunculuğun yanı sıra modellik de yapmıştır. İlköğretim ve lise öğrenimini Ankara’da tamamlayan Çetinaslan, 12 yıl boyunca çeşitli takımlarda profesyonel voleybol oynamış, oyunculuk eğitimime Ayla Algan ile başlamıştır. Daha sonra Kenter Tiyatrosu’nda eğitimine devam eden oyuncu; 21 yaşındayken Çiçek Taksi dizisinde rol almıştır. Ardından Melekler Adası ve Acı Hayat dizilerinde de rol almıştır. Arka Sıradakiler dizisinde “Oktay” karakteriyle tanınmıştır. 2007-2012 yılları arasında Arka Sıradakiler adlı dizide Oktay karakterini canlandırdı.