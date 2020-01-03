Bülent Ersoy’dan ünlü gurme Vedat Milor’a hodri meydan

Bülent Ersoy, kulisine istediği yemekleri Twitter hesabı üzerinden espri malzemesi yapan gurme Vedat Milor’u yemeğe davet etti ve ‘Hesabı da ben ödeyeceğim’ dedi.

Ersoy yeni yılı sahnede karşıladı. Ünlü sanatçının yılbaşı konseri, günler öncesinden kulis istekleriyle gündem oldu. Ersoy’un akşam yemeği için otel yönetiminden İspanya-Marbella’dan her biri 10 kilo ağırlığında 10 adet ıstakoz ve pavurya, Rusya’dan siyah beluga havyarı istediği ve ayrıca yemekleri yapması için Fransa’dan Michelin yıldızlı ünlü bir şef getirtilmesi talebinde bulunduğu öne sürüldü.

“MİLOR BEY GELSİN BERABER YİYELİM”

Vedat Milor, basına yansıyan bu haberleri Twitter’da ti’ye aldı. Ünlü gurme, “Gördüğüm kadarıyla tek eksik bu yemekleri değerlendirecek bir eleştirmen” şeklinde bir tweet attı. Bülent Ersoy’a yılbaşı konserinde Milor’un mesajı soruldu. Kahkaha atarak “En iyi gurme benim hayatım” diyen sanatçı, Milor’u yemeğe davet etti: “Milor Bey gelsin beraber yemek yiyelim. Hesabı da ben ödeyeceğim.”