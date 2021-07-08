Bulgar general: Rusya ile NATO arasında çatışma riski bulunuyor

Tuğgeneral Valentin Tsankov, Bulgar dir.bg sitesine verdiği demeçte Karadeniz’deki durumu İkinci Dünya Savaşı öncesinde Sovyet-Alman sınırında yaşananlara benzetti ve Rusya ile NATO arasında çatışma riski bulunduğu konusunda uyardı. Karadeniz’in NATO ülkeleri ile Rusya silahlı kuvvetleri arasında doğrudan temas noktası haline geldiğine dikkat çeken Tsankov, bölgede sürekli olarak tatbikatlar yapıldığını, bunun tarafların uygulamada gerçek savaş operasyonları deneyimi kazanmalarını sağladığını vurguladı.

NATO’nun bir süredir Karadeniz’de sürdürdüğü Deniz Esintisi tatbikatını değerlendiren Tsankov, tatbikatın şimdiye kadar görülmemiş boyutları ile birlikte Rusya’nın bu bölgedeki hakimiyetine dikkat çekti.

Tatbikatın Kırım kıyılarının yakınında yapıldığını ve manevralara Ukraynalı askerlerin de katıldığını dile getiren Tsankov, “Ukrayna, Kırım’ı kendi toprağı olarak görüyor, ancak bölge ‘de fakto’ ve birleşme referandumundan sonra kendi yasalarına göre ‘de jure’ Rusya’ya ait” diye konuştu.

Bulgar general, Rusya’nın sınırlarını koruduğu için tatbikatlara karşı olduğunu ve başka herhangi bir ülkenin de aynı şeyi yapacağını vurguladı.

İttifakın Karadeniz stratejisinin önemli bir bölümünü ‘Kırım’ın ilhakının tanınmadığının bir göstergesi’ olarak tanımlayan Tsankov, “Bu, NATO üyesi ülkelerin siyasi bir kararıdır ve uygulamada Karadeniz’e erişimi olmayan ülkelerin gemilerinin, özellikle de ABD gemilerinin sürekli ve artan mevcudiyeti ile yansıyor” ifadelerini kullandı.

Washington’un bu şekilde Rusya’ya baskı yapmaya çalıştığını söyleyen Tsankov, Moskova’nın ise Amerikalıların bu davranışını, kendi askeri potansiyelini güçlendirerek yanıt verilmesi gereken bir tehdit olarak algıladığını ifade etti.

‘Savaş başlatmanın en basit yolu’

Tuğgeneral Tsankov, “İlişkilerin kötüleşmesi, gerilimin artması ve tarafların sürekli tetiği çekmeye hazır olması da bu durumdan kaynaklanıyor. İnsanlık, sıradan insanlar muhtemelen savaş başlatma riskinin ne kadar büyük olduğunun farkında bile değildir” vurgusunu yaptı.

Bölgedeki durumun Sovyetler Birliği ve Almanya’nın ortak sınırı olduğu 1939-1941’deki duruma çok benzediğini vurgulayan Tsankov, “Bu, savaş başlatmanın en basit yolu” diye konuştu.

Kiev’in NATO ‘küresel ortağı’ statüsünü kazanmasının, İttifakın ordu birliklerinin Rusya sınırına kalıcı olarak konuşlandırılmasına yol açabileceğini de vurgulayan Tsankov, “Şimdi Ukrayna (istese de istemese de) tampon görevi yapıyor, elbette ki tarafsız da değil” ifadelerini kullandı.

ABD ve NATO, toplamda 32 ülkeden 32 savaş gemisi, 40 hava aracı ve 5 bin askerle Karadeniz’de Deniz Esintisi (See Breeze) tatbikatına devam ediyor. 28 Haziran’da başlayan tatbikat cumartesi günü sona erecek.