“Bulgar levası bile TL’den daha değerli”

Kamu Emekçileri Sendikası (KESK) Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, dünyada en çok değer kaybeden paranın Türk Lirası olduğunu söyledi.

Yavuz ALATAN

Kamu Emekçileri Sendikası (KESK) Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, dünyada en çok değer yitiren paranın Türk Lirası olduğunu belirterek, “En düşük kamu emekçisi maaşı ile ocak ayı başında 880 Bulgar Levası alınabiliyordu. Şimdi 154 birim azalarak 726 Bulgar Levası’na indi. Aynı dönemde Katar Riyali 416 birim, Rumen Levi 325 birim, Çin Yuanı 767 birim azaldı” dedi.

ENFLASYON TIRMANIYOR

Eylülde yüzde 19.58 olarak açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksiyle en yüksek enflasyon sırlamasında dünyada 12’nci sıraya yerleştiğimizi belirten Bozgeyik, “Hayat pahalılığını körükleyen zam yağmuru devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre bile sadece son bir yılda yumurta ve domates yüzde 70, tavuk eti yüzde 69, patates yüzde 58, ayçiçeği yağı yüzde 52, mercimek ve margarin yüzde 50, nohut yüzde 42, süt, peynir, yoğurt yüzde 35, ekmek yüzde 28, dana eti yüzde 25 zamlandı” diye konuştu.

MİLYONLAR AÇLIĞA VE SEFALETE SÜRÜKLENİYOR

Yoksulların geçinemediğini ve barınamadığını vurgulayan Bozgeyik, şunları söyledi:

“Bugün milyonların temel gündemi iğneden ipliğe her şeye gelen zam yağmurudur. Milyonlarca emekçinin gündemi TL’nin döviz karşında değer kaybı ile gelirinin her geçen gün mum gibi erimesidir. Kapıya dayanan kışı nasıl geçireceğidir. Milyonlar açlığa ve sefalete sürükleniyor.”