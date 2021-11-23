Bulgaristan’da facia! 46 yolcu yanarak öldü!

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’nın batısında, Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsü alev aldı. 12’si çocuk 46 kişi yanarak öldü.
Sofya’nın batısındaki Struma Otoyolu’nda Kuzey Makedonya plakalı yolcu otobüsü, yol kenarındaki bariyere çarptıktan sonra alev aldı.
İlk belirlemelere göre 12’si çocuk 46 Kuzey Makedonya vatandaşı yanarak hayatını kaybetti. Otobüsün dün İstanbul’dan hareket ettiği, saat 21.00’da Bulgaristan’a giriş yaptığı belirtildi.
İçişleri Bakanlığı Yangın Güvenliği Dairesi Başkanı Nikolai Nikolov, BTV televizyonuna verdiği demeçte, yedi kişinin başkent Sofya’da hastaneye kaldırıldığını söyledi. (Reuters)