Bulgaristan’daki cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Radev oldu

Yazan:
Alaturka Online
-

Bulgaristan’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda sandık çıkış anketlerine göre, mevcut Cumhurbaşkanı ve Bulgaristan Sosyalist Partisi’nin (BSP) adayı Rumen Radev kazandı.

Yayınlanma: 21:36 – 21 Kasım 2021

Bulgaristan’daki cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Radev oldu

Bulgaristan’da 14 Kasım’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi, hiçbir adayın yüzde 50’nin üzerinde oy alamaması nedeniyle ikinci tura kalmıştı. Yerel saatle 07.00’de başlayan oy verme işlemi 20.00’de sona erdi.

Oy verme işleminin ardından Alpha Research ve Gallup International tarafından yapılan sandık çıkış anketlerine göre, mevcut Cumhurbaşkanı ve Bulgaristan Sosyalist Partisi’nin (BSP) adayı Rumen Radev oyların yüzde 64 ila 66’sını alarak seçimin galibi oldu.

Sandık çıkış anketlerine göre, Bulgaristan’ın Avrupalı Geleceği için Vatandaşlar Girişimi Partisi’nin (GERB) desteklediği Anastas Gercikov ise oyların yüzde 32 ila 33’ünü aldı.

Öte yandan, Bulgaristan’da 14 Kasım’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde, Radev oyların yüzde 49,41’ini, Gercikov ise oyların yüzde 22.82’sini almıştı.

Binlerce Türk'ün Bulgaristan'a akın etmesi krize neden oldu! Türk yetkililer devreye girdi İlginizi Çekebilir Binlerce Türk’ün Bulgaristan’a akın etmesi krize neden oldu! Türk yetkililer devreye girdi Bulgaristan'dan Türkiye ve Yunanistan sınırına yığınak... Özel kuvvetleri gönderdiler İlginizi Çekebilir Bulgaristan’dan Türkiye ve Yunanistan sınırına yığınak… Özel kuvvetleri gönderdiler

Önceki haberShow Ana Haber 21 Kasım 2021
Alaturka Online
https://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi Alaturka Online yıllardır Amerika'da en çok okunan ve takip edilen tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Alaturka - Amerika'daki Aileniz.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?