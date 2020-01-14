Bulgaristan’dan ABD’ye TürkAkım cevabı!

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı David Hale’nin TürkAkım projesinin Bulgaristan güzergahına karşı oldukları yönündeki açıklamasına Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva’dan cevap geldi.

Zaharieva, “ABD’nin TürkAkım veya bizim adlandırdığımız gibi Balkan Akımı ile ilgili tutumunu biliyoruz. Ancak biz vatandaşlarımızın çıkarları için çalışıyoruz. Boru hatların etrafımızdan geçmesini ve transit geçiş ücreti ödemeyi göze alamayız” dedi.

Rus doğal gazının Bulgaristan için önem arz ettiğini vurgulayan Zaharieva, egemen bir devlet olduklarını ve ülkesinin çıkarlarını koruduklarını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Öte yandan geçtiğimiz hafta Bulgar medyasına konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı David Hale, ABD’nin Bulgaristan üzerinden Güneydoğu Avrupa’ya doğal gaz sağlayacak TürkAkım’ın ikinci aşamasına karşı olduklarını açıklamıştı. İHA

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