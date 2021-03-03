Bulgaristan’dan Şişecam'a “Yatırımları Kalıcı Geliştirme” ödülü

SOFYA (AA) –Bulgaristan Yatırım Ajansı'nın 15'inci "Yılın Yatırımcısı Ödül Töreni" gerçekleştirildi.

Bulgaristan Ekonomi Bakanlığı'nda düzenlenen törende Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Mariyana Nikolova da katılırken ülkede 1997 yılından bu yana faaliyet gösteren Şişecam’a “Sürdürülebilir Yatırım Ödülü” verildi.

Bakan Nikolova, ödülü Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Prof. Dr. Ahmet Kırman’a takdim ederken, böyle bir dalda ilk kez başarı ödülü verildiğini bildirdi.

Şişecam’ın ülkede istikrarlı büyük yatırımcıların arasında yer aldığının altını çizen Nikolova, “Kendi alanında ülkemizde lider konumunda olan şirket, buradaki 20 yılı aşkın faaliyetlerinde cam sektöründe ilgi gören bir üretici olmakla birlikte, aranan ve sosyal sorumluluğu taşıyan bir işveren olarak itibarını da kanıtlamıştır.” dedi.

Nikolova, Şişecam’ın yerel ve ulusal alanında Bulgaristan ekonomisinin geliştirilmesine katkı sağladığını, yabancı yatırımların kalıcı ve istikrarlı olabileceklerini gösterdiğini da belirtti.

Bulgaristan’ın şirket için önemli bir piyasa olduğuna işaret eden Kırman ise “Çalışmalarımızın ana amacı ekonomiye katma değer sağlamaktır. Bu ödül bizim için önem taşıyor.” yorumunu yaptı.

Sanayi, yatırım ve iş geliştirme sektörlerin farklı alanlarında diğer ödüllerin de dağıtıldığı tören, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sanal ortamında yayınlandı.

Bulgaristan'da faaliyetlerine 1997 yılında Kimyasallar alanında Bulgar soda üreticisi Sodi’ye ortak olarak başlayan Şişecam ülkede "Trakya Glas Bulgaria" "Şişecam Automotiv Bulgaria" ile "Paşabahçe Bulgaria" fabrikaları ile birlikte toplam 800 milyon doları aşan yatırımda bulundu.