Bulgaristan’dan Türkiye ve Yunanistan sınırına yığınak… Özel kuvvetleri gönderdiler

Bulgaristan, Türkiye ve Yunanistan sınırındaki göçmen geçişlerini önlemek için özel harekat birliği ile paraşütçü komandolarını iki ülkenin sınırına konuşlandırdı. Yaklaşık 700 kişilik özel birlik sınırda denetim ve çalışmalara başladı.

Yaşar ANTER

Bulgaristan’ın batı Trakya’daki Dedeağaç (Evros) ilindeki Meriç Nehri sınır hattında Türkiye ve Yunanistan sınırına yaklaşık 700 kişilik özel harekat birliği ve paraşütçü komandoları yerleştirdiği belirtildi. Türkiye sınırına yaklaşık 350 kişilik askeri birliğin tam teçhizatlı ve 40 hafif zırhlı araç ile birlikte konuşlandırıldığı açıklandı.

2020’DE 6500 GÖÇMEN GEÇTİ

Yaklaşık 259 kilometre uzunluğundaki Bulgaristan-Türkiye sınırından 2020 yılında 6500’den fazla göçmenin Avrupa ülkelerine ulaşmak için Bulgaristan’ı kullandığı ifade edildi.

Bulgaristan’ın Yunanistan ile Ormenio ve Soufli sınır kapılarına yakın bölgede askerlerini yerleştirdiğini belirten Bulgaristan Savunma Bakanı Georgi Panayotov, Bulgaristan sınırında meydana gelen normalin dışındaki göçmen akışını durdurmak için polise yardımcı olmak amacıyla özel birliklerin sınıra konuşlandırıldığını açıkladı.

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