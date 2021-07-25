Bulgarlar da Kapıkule’ye çöktü

Kapıkule Sınır Kapısı’nda TCDD’ye ait binalarda kiracı olan Bulgar taşımacılar, 2017 yılından beri kira bedellerini ödemiyor. 2019 yılı sonuna kadar ödenmeyen 165 bin 248 Euro borç, geçen yıl 16 bin Euro daha arttı. Bulgaristan Devlet Demiryolları Şirketi BDZ’nin, TCDD’ye toplam 181 bin 248 Euro borcu birikti. Şirketlerle yapılan sözleşmeye bu konuda yaptırım hükmü konulmadığı için, borçlar tahsil edilemiyor. Türkiye ile Bulgaristan arasında Svilengrad-Kapıkule Demiryolu arasındaki sınır hizmetleri anlaşması 17 Ocak 2006’da imzalanmıştı. Anlaşmaya göre, TCDD’nin Bulgar taşımacı şirketlerine kiralanan binalardan aylık metrekare başına 45 Euro ücret alınması gerekiyor. Bu kapsamda 5 Bulgar şirketi bina kiraladı.

ÖDEME YAPILMADI

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, TBMM KİT Komisyonu’nda TCDD Genel Müdürlüğü’ne Bulgar kiracıların akıbetini sordu. TCDD’den gelen yazılı yanıtta, “Alacakların 1 Ocak 2020’de ödenmesi karar altına alınmış olmasına rağmen hala ödenme yapılmamıştır. BDZ halen kiracımızdır. Konu titizlikle takip edilmektedir” denildi.