Bulunamayan ilaç sorununa TEİS’ten çözüm önerisi

Cem YILDIRIM/ANKARA

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, yaşanan ilaç yokluğunun, İlaç Takip Sistemi (İTS)’nin şeffaf olarak görüntülenerek engellenebileceğini belirtti. Saydan, açıklamasında şunları söyledi:

* Yaşanan hasta ve eczacı mağduriyetinin giderilmesi için eczacıların ‘İTS Online İşlemler’ ekranında yapılan karekod sorgusu ile bir ilacın; hangi tarihte üretildiği ve ecza deposuna hangi tarihte girişinin yapıldığı bilgilerine erişebilmesi için gerekli düzenlemenin öncelikle yapılması sağlanırsa eczanelerimizden eksiksiz ilaç hizmeti verebiliriz.

* Türkiye’de ilaç ambalajlarına karekod basılması 1 Ekim 2009 tarihinden itibaren mecburi hale getirildi. Buna bağlı olarak, Sağlık Bakanlığı tarafından toplum sağlığına ciddi şekilde zarar veren, hatta ölümlere sebep olan ilaç kaçakçılığı ve sahteciliğini önlemek için 2010 yılından itibaren İTS devreye girdi.

* İTS; ilaç sahteciliği ve ilaç kaçakçılığını önleyerek orijinal ve güvenilir ilaç tedarik edilmesini sağlıyor. Dünyada ilk kez ülkemizde hayata geçen İTS, 2010 yılından bu yana başarılı bir şekilde hizmet veriyor.

* Dünyada bir tek bizim ülkemizde olan bu sistem yerli, ithal veya ihraç edilecek tüm ilaçları karekod yardımıyla kayıt altına alıyor ve daha ilk andan itibaren ilaçlar hastaya ulaşıncaya kadar işlemleri takip ediyor.

ECZACILAR İLAÇLARIN DEPO VE FİRMA HAREKETLERİNİ GÖRMELİ

* Piyasada bulunmayan ilaç sorununun giderilmesi için eczacıların sorguladıkları ilacın depo ve firma İTS hareketlerini görmeleri gerekiyor. Eczanelerimizde daha önce ‘İTS Online İşlemler’ ekranında yapılan karekod sorgusu ile bir ilacın; hangi tarihte üretildiği ve ecza deposuna hangi tarihte girişinin yapıldığı bilgilerine erişebiliyor iken uzun süredir sadece ‘ürünün eczaneye girişi yapıldıktan sonraki hareketleri’ görüntülenebiliyor.

* Dolayısıyla İTS’de bir ürünün firma ve ecza deposundaki hareketlerinin eczacılar tarafından görülmesi mümkün olmuyor. Hastasına ilaç vermek için ilaç arayan eczacı aradığı ilacın hangi ecza deposunda bulunduğunu ya da firmanın elinde bulunup bulunmadığını İTS ekranından sorgulayarak hizmetini vermek istiyor. Ama bu bilgiye ulaşamıyor.

* İlacın sahibi biz eczacılarız ve ilaçların her hareketini görmek istiyoruz. Son zamanlarda yaşanan ilaç yokluğu İTS’nin şeffaf olarak görüntülenmesi ile büyük ölçüde engellenecektir.

İLAÇ YOKLUKLARIYLA BAŞ EDEMEZ HALE GELDİK

* Ülke genelinde 29 bin noktada ilaç ve eczacılık hizmeti vermeye çalışan eczacılar olarak artık ilaç yokluklarıyla baş edemez hale geldik. İlaçların bulunamıyor olması insan ve toplum sağlığı için ciddi bir sorun halini almış durumda. Bu bakımdan çözüm önerilerimizin yetkililerce dikkate alınmasını talep ediyoruz.