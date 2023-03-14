Bulunmayan ilacın faturası eczacıya kesildi

Halk başta antibiyotik ve şurup olmak üzere birçok ilacı bulamazken Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu eczanelerde oluşan kuyrukları azaltmanın yolunu nöbetçi eczane sayısını artırmakta buldu. Çıkarılan yeni düzenlemeyle Türkiye Eczacılar Birliği’nin (TEB) yetkisinde olan nöbetçi eczane sayısını belirleme ve ilan etme yetkisi, ihtiyaçların karşılanamaması durumunda kuruma geçebilecek.

Kurum, TEB’in belirlediği nöbetçi eczane listesini iptal edip kendisi yeni bir liste ilan edebilecek. Düzenlemeyle barem güncellemesi de yapılarak eczanelerin kar oranları yıllar sonra artırıldı.

Düzenlemeye göre, eczaneler için tatil olacak günler ve saatler eczacı odası veya temsilcisi tarafından tespit edilecek. Nöbetçi eczane ihtiyacı, Kurum tarafından halkın ihtiyacını temin edecek surette belirlenecek. Nöbet listelerinin Kurum talimatları doğrultusunda hazırlanmaması halinde müdürlükçe odaya iade edilecek.

Yeniden hazırlanan listeler de Kurum talimatlarına aykırılık teşkil ederse mezkur listeler müdürlüklerce hazırlanacak. Zamanında hazırlanmayan liste varlığında da müdürlükçe hazırlanacak liste esas alınacak. Ayrıca miadı dolan ilaçların imhasında fiilen bir araya gelme şartı kaldırıldı. Eczaneler meslek hayatları boyunca en fazla 2 yılı geçmemek üzere işlerini askıya alabilecekler.

Düzenlemeye eczacılardan tepki geldi. İstanbul Eczacı Odası Başkanı Şeker Pınar Özcan, nöbet sisteminde kanunla odalara verilmiş yetkilerin yönetmelikle kamu kurumuna alınmak istendiğini söyledi. Yönetmeliklerin kanunlara aykırı olamayacağına işaret eden Özcan, asıl sorunun bulunmayan ilaçlardan kaynaklandığını söyledi.

Özcan, piyasada olmayan kritik ilaçları bulabilmek için eczane eczane dolaşmak zorunda kalan vatandaşların oluşturduğu kuyruklardan rahatsız olanların çözümü nöbetçi eczane sayısını artırmakta aradığını belirtirken, “Olmayan ilaçları nöbetçi eczaneler mi bulacak? Gündüz bulunmayan ilaç gece mi ortaya çıkacak? Bu tamamen bizleri cezalandırmak için yapılmış bir düzenlemedir. Kuyruklar bu yolla azalmaz” dedi.

BU İLAÇLAR HALA BULUNAMIYOR

Başkan Özcan, ilaç yokluğunun siyasi başarısızlık olarak görülmemesi için farklı yollar denendiğini, ancak kanuna aykırı bir yönetmelik çıkarılarak işin daha da zorlaştırıldığını anlattı. Özcan, salgının pik yaptığı Aralık ve Ocak aylarına göre ilaç talebinde düşüş olduğunu, bu nedenle bazı ilaçların artık kısmen de olsa bulunabildiğini belirtirken, bunda üretimdeki kısmi artışın da etkili olduğunu söyledi. Özcan buna rağmen antibiyotikler, soğuk algınlığı şurupları, burun spreyleri ile tansiyon, diyabet, antidepresan gibi bazı kronik hastalıklara yönelik ilaçların bulunmasında hala sıkıntı yaşandığını, özellikle deprem bölgesinde bu ilaçları bulmakta halkın hala zorlandığını söyledi.

KİBİR, ÖFKE, İNTİKAM!

Düzenlemeyi sosyal medya hesabından da eleştiren Özcan, eczacıların deprem bölgesindeki fedakar çalışmasının cezalandırıldığını savundu. Özcan şu mesajı paylaştı:

“Evet, hiçbir iyilik cezasız kalmıyor. Gece yarısı yönetmelik değişikliği ile TEB ve Eczacı Odalarının yetkilerine darbe vuran yönetmelik yayımlandı. Bu yönetmelik devlet kurumlarının nasıl kibir, öfke ve intikam duygularıyla yönetildiğinin yazıya dökülmüş halidir!!!”