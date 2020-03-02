Bulut: Elektriği kesilen çiftçi mağdur ediliyor

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, TBMM Genel Kurulu’nda çiftçilerin sorunlarını dile getirdi. Bulut, dünyanın en bereketli topraklarının bulunduğu Çukurova’da çiftçinin bir yandan girdi maliyetlerinin getirdiği ağır yükle, diğer yandan da elektrik sorunuyla boğuştuğunu belirtti.

ELEKTRİK YÜZDE 14 DAHA PAHALI

Çukurova’da damlama ve yağmurlama sistemine geçen çiftçinin kullandığı elektriğin piyasadaki mevcut elektrik fiyatlarından yüzde 14 oranında daha pahalı olduğunu kaydeden Bulut, son iki yılda elektriğe yüzde 108 zam geldiğini söyledi.

AYDA 2 KEZ FATURA

Dağıtım şirketinin çiftçilere aynı ay içerisinde 2 kez elektrik faturası gönderdiğini, faturalardan bile haberi olmayan çiftçinin ödeyemediği bu elektrik faturaları nedeniyle elektriğinin kesildiğini kaydeden Bulut, “Yaşanan elektrik kesintilerinden dolayı çiftçiler ürününü zamanında sulayamamaktadır” dedi.

ÇİFTÇİ DESTEKLENSİN

CHP’li Bulut, bir an önce tarımda girdi yükünün hafifletilmesini, çiftçiliğin sürdürülebilir olması için elektrik fiyatlarının mesken fiyatlarından daha düşük hâle getirilmesini, bilgisi dışında oluşan borçlardan dolayı kesilen elektrik sorununun çözülmesini istedi.