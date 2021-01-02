Bunu da sorun

Diyanet, akademisyen Ebubekir Sifil’in, SÖZCÜ Yazarı Yılmaz Özdil ve Halk TV programcısı Cüneyt Akman için “Cesetleri camilere sokulmasın” sözlerine sessiz kaldı.

Din İşleri Kurulu “Geçtiğimiz günlerde bir akademisyen ‘Başta Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman olmak üzere dini sembol ve değerlerle, duayla, namazla… alay edenler, kim olurlarsa olsunlar, öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın, cenaze namazları kılınmasın’ şeklinde görüş ve teklif beyan etmiştir. Bu teklifin dinde yeri var mıdır? Bu Diyanet’çe kabul edilebilir mi? Bu iki kişinin cenazelerinin camiden kaldırılmasında bir sakınca var mıdır” şeklindeki soruya şu yanıtı verdi: “Dinî Bilgilendirme Platformu’nda polemiğe açık sorular cevaplandırılmamaktadır. Dini soruların cevaplandırılması hakkındaki mevzuatımıza göre; kişi ve kurumları hedef alan, şahsın kendisini doğrudan ilgilendirmeyen, dini bilgilenmenin dışında başka amaçlar taşıdığı düşünülen, istismara açık veya dini içerikli olmayan sorulara cevap verilmemektedir.”