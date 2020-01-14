Bunun adı çekici terörü! Yaşlı kadın ölümden döndü

Olay, Acıbadem Mahallesi, Acıbadem Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Çiğdem Cingi, 79 yaşındaki annesiyle Leyla Çetinkol’la fatura yatırmak için evden çıktı. Hukukçular Sitesi önündeki yolda yer alan cebe aracını park eden Cingi, fatura merkezine gitmek üzere araçtan indi. Bu sırada bir çekici park halindeki aracın başına geldi. Yandan kaldırmalı çekici operatörü, aracı kontrol etmeden hemen yüklemek istedi. Bu sırada arka koltukta oturan 79 yaşındaki Çetinkol, panik yaparak kapıyı açtı. Olay yerindeki kağıt toplayıcısının uyarılarına da aldırış etmeyen çekici operatörü aracı kaldırmaya devam etti.

ARAÇTAN DÜŞTÜ

Ne olduğunu anlamaya çalışan Leyla Çetinkol, araç çekiciye yükselirken, bir anda yere düştü. Çevredekilerin müdahale etmesi üzerine çekici operatörü panikleyerek, aracı yere bırakmak istedi. Ancak aracın yerde yatan yaşlı kadının üzerine doğru indiğini fark eren vatandaşlar yeniden bağırdı. İddiaya göre kağıt toplayan bir kişi, yaşlı kadını aracın altından alırken, operatör işlemi aracı indirmeyi durdurdu.

ALTI KIRIK OLUŞTU

Yaşanan kaza sebebiyle yaralanan kadın olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çekici operatörünün ise gözaltına alındığı öğrenildi. Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hastanesi’ne götürülen yaşlı kadının vücudunda, ikisi bacağında, ikisi kalçasında, ikisi kolunda olmak üzere, 6 kırık olduğu öğrenildi.

BİZİ MAHVETTİLER ŞİKAYETÇİYİM

Faturaları ödemek için annesinin yanından ayrılan ve geri döndüğünde korkunç manzara ile karşılaşan Çiğdem Cingi ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Yaşadığı kâbusu gözyaşları içinde anlatan Cingi, “Annemin kolunda ve bacağında 2’şer tane kırığı var, kalçasında çok büyük 2 tane kırığı var. Annem 2 büyük ameliyata girecek. Bizi mahvettiler. Sonuna kadar şikayetçiyim” dedi.

ÇOCUK SANMIŞLAR

Hastanede tedavi altına alınan ve yaşadığı durum yaşı sebebiyle ameliyata alınması risk oluşturan Leyla Çetinkol’un torunu olayı anlatarak “Aracın içine bakmadan anne annemin bulunduğu otomobili kaldırmaya kalkmışlar. O sırada araçtan düşmüş, çevredekiler çocuk sanmış ‘Çocuk düştü’ diye bağırmışlar. Sonra araç düştü sanıp paniklemiş, aracı indirmeye çalışmış. Anne annemi bir kağıt toplayıcı kurtarmış” diyerek yaşananları anlattı.

BAKANLIK ÇEKMEYİN DİYE GENELGE YOLLAMIŞTI

İçişleri Bakanlığı Aralık ayında 81 İl Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığına, Bakan Süleyman Soylu imzalı “Park Yasağı Uygulaması ve Araçların Çekilmesi” konulu bir genelge gönderdi. Genelgede, park yasağı kuralını ihlal etmiş ve sadece para cezası ile cezalandırılabilecek araçların trafik düzeni ve güvenliğini etkilemediği halde otoparklara çekildiği; çekilme esnasında ve otoparklarda muhafazasında, mevzuatla belirlenen usul ve esaslara uyulmadığı, bu durumun çeşitli mağduriyetlere yol açtığı uyarısında bulundu.

Bakanlık, ayrıca belediye otobüsü, taksi, dolmuş, tramvay gibi yolcu taşıtlarının duraklarına 15 metre mesafede, yaya kaldırımı ve geçitlerine, okul geçitlerine, kamu kurum ve kuruluşları ile hastane, sağlık kuruluşu, garaj, park, konut gibi yerlerin giriş ve çıkışlarına 5 metre mesafede park eden araçların çekileceğini duyurdu.

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