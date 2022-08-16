Buradan geçen her araç için cebimizden 678 lira çıkıyor

Osmangazi Köprüsü için imzalanan sözleşmede, verilen araç geçiş garanti ücretinin dolar bazında ABD’deki tüketici fiyat artış oranına endekslenmesi Hazine’yi vurdu.

Emin ÖZGÖNÜL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Osmangazi Köprüsü’nde 1-7 Ağustos arasında araç geçiş garanti miktarının tutturulduğunu ve günlük 40 bin olarak belirlenen geçiş garantisinin, bir hafta boyunca 46 binin altına hiç düşmediğini açıkladı. Karaismailoğlu, 5 Ağustos Cuma günü ise bu rakamın, 59 bin 392 olduğunu bildirdi. Ancak araç geçiş garantisinin tutturulması, Hazine’den para çıkmasını engellemiyor. Günlük geçiş sayısı tutturulsa da Hazine’den yine de 7 gün için 189 milyon 837 bin 200 liralık ödeme çıkacak. “Öyle bir sözleşme yapılmış ki, geçiş garantisi tutsa da tutmasa da Hazine’den para çıkıyor” diyen CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz şunları kaydetti:

n Osmangazi Köprüsü’nde garanti edilen günlük araç sayısı 40 bin. Geçen araçların ödediği ücret bugün için 184 lira 50 kuruş. 2022’de Hazine’nin şirkete garanti ettiği araç geçiş ücreti ise 862 lira 49 kuruş. Arada 677 lira 99 kuruş fark var. Garanti edilen araç sayısı tutturulamazsa, tutturulamayan araç başına şirkete 862 lira 49 kuruş ödeniyor. Tutturulursa da şirkete araç başına 677 lira 99 kuruş ödeniyor.

47.55 DOLAR+KDV’YE YÜKSELDİ

n Sözleşmenin yapıldığı 2010 yılında Hazine’nin şirkete garanti ettiği araç geçiş ücreti 35 dolar+KDV idi. Sözleşmeyle bu ücret ABD tüketici fiyatlarındaki artış oranına endekslenmiş. ABD’deki tüketici fiyatlarındaki artış oranı 2010’dan 2022’ye kadar yüzde 35.87 oldu. O nedenle 2022’de araç geçiş ücreti 47.55 dolar+KDV’ye çıktı. TL cinsinden de 862.49 lira oldu. Garanti ödemesinde 4 Temmuz 2022 tarihli kurdan TL’ye dönüş yapılıyor. O tarihteki kur 16.79 liraydı.