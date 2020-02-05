 Burak Özçivit, “Oğlumun parayla anılması bizi üzüyor”

Burak Özçivit geçtiğimiz gün AVM’de objektiflere yansıdı. Alışveriş turuna çıkan yakışıklı oyuncu yaklaşık 1 saat mağazaları inceledi. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayan Özçivit, “Her şey çok güzel gidiyor babalık çok güzel bir duygu inşallah herkese nasip olur. Gündüz set, gece Karan ile vakit geçiriyorum. Karan hem anneci, hem babacı” dedi.

“PARA İLE ANILMASI BİZİ ÜZÜYOR”



Karan bebeğin paylaşımlarının çok konuşulması üzerine yorum yapan oyuncu, “Nazara inanıyoruz ama çok dua ediyoruz bu konuda, çok dikkatliyiz” dedi. Muhabirlerin Karan bebeğe gelen reklam teklifleri sorusuna ise “Yalan yanlış haberler yapılıyor, çocuğumun para ile gündeme gelmesini istemiyorum bu durum Fahriye ile beni çok üzüyor”