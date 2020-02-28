Burak Yılmaz: Bir ölürüz, bin doğarız

Süper Lig’in 24. haftasında Alanyaspor’u deplasmanda 2-1 yenen Beşiktaş’ın gollerini atan Burak Yılmaz, maçtan sonra yayıncı kuruluşa konuştu. Siyah-beyazlı forvet, maç hakkında bir şey söylemezken şehitlerimizle ilgili konuştu. Burak’ın sözleri şöyle;

“Maçla alakalı bir şey konuşmak istemiyorum. Bugün çok çok üzüntülüyüz. Türkiye liglerindeki oyuncularla telefon trafiği yaşadık, hepsi çok üzgün. Haince, kalleşçe yapılan saldırıda Mehmetçiklerimiz şehit oldu. Ailelerin, bizim içimiz yandı. Devletimiz ne isterse onlarlayız. Maddi, manevi… Ne isterlerse yaparız. Unutmasınlar ki ülkemiz bu kalleşlikler karşısında tek yürek olur. Tribünde bir pankart vardı ‘Bir ölürüz, bin doğarız’ diye. Biz bir bütünüz.”

Golden sonra verdiği asker selamı için konuşan santrfor oyuncusu, “Biz Türk’üz, biz bir bütünüz, hepimizin içi yandı. Zor zamanlarda bütün olabiliyoruz. Rakipmiş, Alanya’ymış, Beşiktaş’mış, Galatasaray’mış fark etmiyor.” ifadelerini kullandı.”