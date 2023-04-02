Burak Yılmaz, Fortuna Sittard’a veda etti!

35 yaşında Türkiye’den ayrılarak, Avrupa’ya açılan, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı’yla birlikte Fransız ekibi Lille ile büyük başarılara imza atan, 2020-21 sezonunda sermaye devi PSG’nin önünde Fransa şampiyonluğu yaşayan Burak Yılmaz sezon başında çok şaşırtıcı bir imza atmıştı. Hollanda ekibi Fortuna Sittard ile anlaşan 37 yaşındaki futbolcu 2 yılı oyuncu, 3 senesi de teknik adam olarak 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

‘Gol atmak ve kazanmak için buradayım’

Törende konuşan tecrübeli futbolcu, “Çok fazla transfer teklifi vardı. Burada çok sevdiğim insanlar var. Çok büyük bir proje. Beş senelik imza attım. İki sene oyuncu olarak. Şu an sadece iki senelik oyunculuğumu düşünüyorum. Gol atmak ve kazanmak için buradayım. İki yıl sonrasını da düşünmek zorundayım” açıklamasını yapmıştı.

‘3 sene hoca olacağım’

Tercihinin nedenini de duyuran deneyimli golcü, “Beni ve geleceğimi düşünen proje geldiği için Forttuna Sittard’a geldim. Bu projenin içerisinde olmak istiyorum. İki sene futbolcu, sonra üç sene hoca olacağım, sportif direktör olacağım, yönetici olacağım diye bir kaide yok. Fortuna ‘Senin tecrübene, kişiliğine güveniyoruz. İki sene oyunculuktan sonra da seninle birlikte olmak istiyoruz. İki sene sonra senin rolüne karar vermedik’ dedi. Belki iki sene sonra oynamaya devam da ederim bilmiyorum. Bundan önceki Fortuna ile bundan sonraki Fortuna arasında fark olacaktır. Bu takımı büyüteceğiz. Hedefler var ama dile dökmeden yavaş yavaş yapacağız” demişti.

‘Sizin için oynamak büyük şerefti’

Ancak deneyimli golcünün, Sittard kariyeri pek de uzun sürmedi. 37 yaşında olmasına rağmen bu sezon çıktığı 25 lig maçında 9 gol, 5 asitle oynayan yıldız futbolcu son oynanan ve 3-1 kazandıkları Groningen karşılaşmasının ardından veda kararı aldı. Bu durumu kişisel sosyal medya hesabından paylaşan Burak Yılmaz, “Fortuna Sittard taraftarları, sizin için oynamak büyük bir şerefti. Her şey için teşekkürler, daha güzel ve başarılı yıllara” ifadelerini kullandı.

Kadro dışı iddiası!

Ayrılık henüz resmileşmezken, milli oyuncunun bu açıklaması sonrasında resmi duyurunun da kısa sürede yapılması bekleniyor. Burak’ın ayrılık kararının sebebi olarak da flaş bir iddia ortaya atıldı. Öne sürülen bilgilere göre; Groningen karşılaşmasında teknik direktör Julio Velazquez, başarılı futbolcuyu oyundan almak istedi ancak Burak oyundan çıkmayı reddetti. Bu durum sonrasında kulüpte tecrübeli oyuncu için kadro dışı kararı alınınca Burak Yılmaz da ayrılık düşüncesini dile getirdi.

Lille’de Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı’yla birlikte oynayan Burak, Sittard’da da Oğuzhan Özyakup ve Doğan Erdoğan’la görev takım arkadaşıydı.