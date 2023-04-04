Burak Yılmaz geri dönüyor! Ayrılık kararı almıştı

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, Groningen maçının ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımla taraftarları şaşırtmıştı. 3-1 kazandıkları maçın ardından sosyal medyada taraftarlara veda eden tecrübeli forvet, “Değerli Fortuna Sittard ailesi ve güzel taraftarları, sizin için oynamak büyük bir mutluluktu. Her şey için teşekkürler” ifadelerini kullanmıştı.

“OYUNDAN ÇIKMAYI REDDETTİ” İDDİASI

Başarılı futbolcunun kulübe veda etmesinin nedeni olarak flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Groningen karşılaşmasında teknik direktör Julio Velazquez, başarılı futbolcuyu oyundan almak istemiş ancak Burak oyundan çıkmayı reddetmişti. Bu durum sonrasında kulüpte tecrübeli oyuncu için kadro dışı kararı alınınca Burak Yılmaz da ayrılık düşüncesini dile getirmişti.

HOCASINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Fortuna Sittard Teknik Direktörü Sjoerd Ars, Burak Yılmaz’ın ayrılık mesajı hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Tecrübeli yıldızın kararına şaşıran Ars, “Seyirciyle yaşadıkları konusunda Burak’ta rahatsızlık fark ettim. Ama ayrılma ya da onun gibi bir şey söz konusu değildi. Dürüst olmak gerekirse duygularıyla hareket ettiğini düşünüyorum. Yarın daha fazlasını öğreneceğiz. Hayal kırıklığını anlayabiliyorum. Burak’ın yarın kulübe bir rapor vereceğini ve Fortuna’nun oyuncusu olarak kalacağını umuyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Burak Yılmaz’ın ayrılık kararı Hollanda basınında da sürpriz olarak nitelendirilirken tecrübeli oyuncunun neden ayrılık kararı aldığı ortaya çıktı.

Hollanda basınında ‘Burak Yılmaz’ın büyük endişeleri var’ şeklinde yer alan habere göre, Fortuna Sittarlı oyuncular geçen hafta ödenmesi sözü verilen Mart ayı maaşlarını henüz almadı. Kulüp ödemelerin en kısa sürede yapılacağı sözünü verse de oyuncular arasında huzursuzluk hakim. Haberde ayrıca, Burak Yılmaz maaş ödemelerinin yapılmamasının oyuncular için büyük bir sorun olduğunun farkında ve takım arkadaşlarına bu konuda yardımcı olmaya çalıştığı belirtildi. Kulüpte yaşanan bu ekonomik sıkıntıların sebebinin ise, kulübün Türk sahipleri Attila Aytekin ve Umut Akpınar’ın şirketine soruşturma başlatılmasının sebep olduğu iddia edildi. Kulüp şu anda oyuncuların maaşlarını ödemek için bir yol ararken, öte yandan bazı menajerlik şirketlerine de borçların olduğu belirtildi.

YENİ ROTASI SÜPER LİG

Bu gelişmelerin ardından Burak Yılmaz’ın yeniden Türkiye’ye geleceği konuşulurken, flaş bir iddia ortaya atıldı. Hollanda ekibi ile 2 yıl oyuncu, 3 yıl ise antrenör olarak kontrat imzalayan Burak Yılmaz’ın bu vedası sonrasında Süper Lig’e dönüş iddiaları da güçlendi. Deneyimli futbolcunun Beşiktaş teknik heyetine katılma ihtimali gündeme gelirken oyuncu ise konuyla ilgili açıklama henüz yapmadı. Bu sezon çıktığı 25 lig maçında 9 gol ve 5 asitle oynayan Burak Yılmaz, geçtiğimiz yıl milli takıma da veda etmişti.