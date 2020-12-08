Burak Yılmaz göz kamaştırıyor… Ibrahimovic’in rekorunu kırdı

Fransa Ligue 1’de 13. haftanın sonunda Paris SG’nin ardından 2. sırada yer alan Lille, 1950’li yıllardan sonraki en parlak dönemini yaşarken bunda Türk futbolcuların katkısı büyük… Kırmızı-lacivertliler son olarak Monaco’yu 2-1 yenerken 2. gol Yusuf Yazıcı’dan, asist Burak Yılmaz’dan geldi.

Yusuf 4 gol-2 asist, Burak ise 6 gol-4 asiste ulaştı. Toplam skor katkısı 16 olan futbolcularımız, PSG’nin dünya yıldızlarını takip ediyor: Mbappe 10 gol-5 asist, Neymar 3 gol-4 asist…

Ligde üst üste 8 maçtır gol ya da asist üreten Burak, Ligue 1’de bu başarıya erişen en yaşlı futbolcu olurken Zlatan Ibrahimovic’in (PSG) 6 maçlık rekorunu da kırdı. Lille’de Zeki Çelik (2 asist) ve Mustafa Kapı da forma giyiyor.

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NE DEDİLER?

TV5: Remy’nin (Rizespor) beklenmeyen vedası sonrası son anda transferi gerçekleşen Burak Yılmaz, çok iyi bir seçim olduğunu gösterdi.

Le Monde: Lille’in hücumdaki Türk ikilisi iş başındaydı.

Maxi Foot: Burak Yılmaz, Lille’e değer katmaya devam ediyor. Tam bir savaşçı…

Lille (Resmi hesap): Kral (Türkçe) prensine asist yaptı.