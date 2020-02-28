Burası İstanbul! Gitmek için birbirlerini ezdiler

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Alaturka Online
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Türkiye’nin Avrupa’ya göçmen geçişlerini serbest bıraktığı haberlerinin ardından Türkiye’deki mülteciler hareketlendi.

Foto: Sözcü

İstanbul’da bulunan mülteciler gün içerisinde otobüslerle sınır kapılarına doğru gitmeye başladı.

Foto: İHA

Fatih’te bulunan İl Göç İdaresi yakınında toplanan mülteciler burada yoğunluk oluşturdu.

Foto: İHA

Gelen otobüslere binmeye çalışan mülteciler birbirlerini ezerken, aralarında bebeklerin de olduğu mülteciler ise ezilme tehlikesi geçirdi.

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Foto: İHA

Otobüsler daha sonra sınır kapısına doğru hareket etti.

Foto: İHA

Foto: İHA

Foto: İHA

Foto: İHA

Foto: İHA

Foto: Sözcü

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