Burası İstanbul! Gitmek için birbirlerini ezdiler

Türkiye’nin Avrupa’ya göçmen geçişlerini serbest bıraktığı haberlerinin ardından Türkiye’deki mülteciler hareketlendi.
Foto: Sözcü
İstanbul’da bulunan mülteciler gün içerisinde otobüslerle sınır kapılarına doğru gitmeye başladı.
Foto: İHA
Fatih’te bulunan İl Göç İdaresi yakınında toplanan mülteciler burada yoğunluk oluşturdu.
Foto: İHA
Gelen otobüslere binmeye çalışan mülteciler birbirlerini ezerken, aralarında bebeklerin de olduğu mülteciler ise ezilme tehlikesi geçirdi.
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Foto: İHA
Otobüsler daha sonra sınır kapısına doğru hareket etti.
Foto: İHA
Foto: İHA
Foto: İHA
Foto: İHA
Foto: İHA
Foto: Sözcü