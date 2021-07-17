Burası Türkiye! TIR’larla getirip böyle bırakıyorlar

Güneyden kuzeye en önemli geçiş yollarına sahip olan Niğde’de zaman zaman kaçak göçmenlerin yakalanması dikkat çekiyor. Kentte akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, insan kaçakçıları yurt dışından getirdikleri kaçak göçmenleri oto yolda bıraktı.

Kaçak göçmenlerin Yıldıztepe Beldesi, Hasaköy, Pınarcık ve civar bulunan yerleşim bölgelerinde oldukları tespit edildi. Yaklaşık 150 civarında oldukları tahmin edilen kaçak göçmenler; Niğde’nin yol güzergahında bulunan yerleşim bölgelerine gelince vatandaş ihbarları arttı.

JANDARMA YEMEK VE SU İKRAM ETTİ

Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerin çalışması sonucunda yaklaşık 70 kaçak göçmen yakalandı. Su ve açlık çektikleri görülen kaçak göçmenlere jandarma yemek ve su ikram etti.

Halen bölgede olan kaçak göçmenlerle ilgili olarak jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor. İHA

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