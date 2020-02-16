Burçin Terzioğlu paylaştı, aşkı ortaya çıktı

Oyuncu Burçin Terzioğlu, spor eğitmeni Umut Duygu ile aşk yaşamaya başladı. Birlikte Filipinler’e giden ikilinin aynı dakikalarda paylaştıkları fotoğraflar aşkı ortaya çıkardı.
Terzioğlu’nun yeni sevgilisi, tatilde paylaştığı fotoğraflarda ortaya çıktı. Burçin Terzioğlu ve spor hocası Umut Duygu, Filipinler tatilinden aynı dakikalarda fotoğraf paylaştı.
Meslektaşı Murat Yıldırım’la olan evliliğini sonlandıran Burçin Terzioğlu, 2015 yılında meslektaşı İlker Kaleli ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Poyraz Karayel dizisindeki rol arkadaşlığı aşka dönüşen ünlü çift, 3,5 yıllık ilişkisini 2018 yılında noktalamıştı.