Burcu Esmersoy eski eşi Berk Suyabatmaz ile mesajlaştığını söyledi

Burcu Esmersoy, önceki gün Etiler’de bir mekan çıkışı görüntülendi. Gazetecilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Esmersoy “Hayırdır inşallah, bir şey mi oldu haberim olmadan” diye takıldı.

Yılbaşını yurt dışında geçireceğini söyleyen Esmersoy, eski eşi Berk Suyabatmaz’la ayrılık nedeninin sahte hesap açıp eşiyle başka biriymiş gibi konuştuğu, buluşma zamanı geldiğinde kimliğini açıklayıp “Beni aldatacaktın” deyip boşandığı iddialarına da açıklık getirdi:

“Konunun benimle alakası yok. Biz boşandıktan sonra, Berk’in Instagram hesabında gördüm. Birisi onun kendi ismiyle, yani Berk Suyabatmaz ismiyle aynı profil fotoğrafını kullanıp, Berk’in takip ettiği kızlara ‘Hello’ falan yazıp yürümüş. Sonra bir kaç kişi cevap vermiş. Kızlar da şüphelenmiş ve Berk’e ‘Bu sen misin?’ diye sormuşlar. O da ‘Hayır’ demiş. Oradan çıkmış ortaya. Kulaktan kulağa olan haberler değişirmiş ya ben diye söylenmiş, öyle bir durum yok” diye konuştu.

Eski eşi Berk Suyabatmaz’ı sosyal medyada takip ettiğini söyleyen Esmersoy’a muhabirler “Eski eşinizi mi araştırdınız?” sorusunu yöneltti. Esmersoy da: “Hayır arkadaşlarınız story koyuyor görüyorsunuz ya, o da koyduğu için gördüm” dedi. Eski eşiyle görüştüğünü söyleyen Esmersoy “Az önce mesajlaştık, özel bir durum yok. Sadece mesajlaştık” dedi.

“Berrak Tüzünataç bu açıklamaların ardından kıskanmaz mı?” sorusuna ise “Estağfurullah, yok canım, kıskançlık oluşturacak bir mesajlaşma değil” diye cevap verdi. “Berrak Tüzünataç, röportajı gördüğünde Berk Bey’e sormayacak mı?” sözlerine de “Çok pardon, çok özür dilerim. İçerik öyle rahatsız edecek bir şey değil” dedi.

