Burcu Esmersoy muhabirlere ‘Benden size haber çıkmaz’ dedi

Bir süredir Allen Hakko ile birlikte olan Burcu Esmersoy, bir arkadaşı ile birlikte görüntülendi. Fotoğraflarının çekildiğini gören Esmersoy ‘Allen yok. Benzen size haber çıkmaz’ dedi…

Burcu Esmersoy, geçen gün Bebek’te görüntülendi. Bir arkadaşı ile birlikte öğlen yemeği yiyen sunucu, muhabirlerin haberini alarak yanına koşmasını görünce kahkaha attı. Esmersoy, “Yanımda arkadaşım var, galiba siz Allen (Hakko) var sandınız” dedi. Keyifli halleri ile dikkat çeken Esmersoy, “Bugün benden size istediğiniz gibi haber çıkmaz, hadi ben kaçar” diyerek oradan ayrıldı.