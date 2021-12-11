Burcu Esmersoy yeni sevgilisiyle görüntülendi

Burcu Esmersoy, 2019’da Berk Suyabatmaz’dan boşandıktan sonra ilk kez biriyle görüntülendi.
Berk Suyabatmaz’la evliliği 2019’da sona eren Burcu Esmersoy, yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi.
Çift önceki akşam Etiler’deki bir mekandan çıkarken objektife yansıdı.
“İLİŞKİMİZ UZUN ZAMANDIR SÜRÜYOR”
Muhabirlerin “Hayırlı olsun diyelim mi?” sorusuna “Artık hayırlı olsun deyin. İlişkimiz uzun zamandır devam ediyor” dedi.
Sevgilisinin ismi sorulunca “Sormayın” diyerek söylemek istemedi.
Esmersoy’un aracını sevgilisi kullandı. Şoför ise arka koltukta oturdu.