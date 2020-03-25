Burcu Esmersoy’un Covid-19 önlemi

Burcu Esmersoy, dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle sadece market alış verişine çıkıyor. Yeniköy’de bir markette objektiflerimize takılan Burcu Esmersoy eldiven ve maskesiyle tedbirini aldı. Esmersoy, “İşim ertelendi. 28 Nisan’a kadar evdeyim. Evi toparlayacak çok vaktim oldu. Site içinde yürüyüş yapıyorum. Market harici evden çıkmıyorum” diye konuştu.



Muhabirlerin ‘Evde kal çağrısı yapan ünlü isimler sahilde yürüyüş yapıyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?’ sorusuna, “Sorumluluk sahibi insanlarız. Kimseyi eleştiremem, çevresindeki insanlara zarar vermeyip, yaklaşmadığı sürece. Yapana bir şey diyemem biraz dikkatli olmamız lazım bu konuda” diye yanıt verdi. Ünlü sunucu bu süreç içinde eve misafir kabul etmediğini de sözlerine ekledi.