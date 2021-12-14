CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal kürsüye bebek bezi, gübre, un çıkardı AKP'ye ateş püskürdü Konuşurken kendisine gülen AKP'lilere "Niçin gülüyorsunuz? Tabi siz bilmezsiniz, sizin çocuklarınız Mercedeslerde pudra şekeri çekerken bu ülkede anneler çocuklarına bez ve mama alamıyorlar" dedi BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #burcuköksal #chp #tbmm #akp #ekonomi #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Burcu Köksal AKP’liler gülünce çileden çıktı! “Sizin çocuklarınız pudra şekeri çekerken..”