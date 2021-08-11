Burdur’da 3 mahalleyi etkileyen orman yangını çıktı

Yazan:
Alaturka Online
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Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Çobanpınar köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. 3 mahalleyi etkileyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yayınlanma: 13:24 – 11 Ağustos 2021

Burdur’da 3 mahalleyi etkileyen orman yangını çıktı

Bucak’a bağlı Çobanpınar köyü Kumyeri Mahallesi’nde, saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle Karaağaç Mahallesi’ne ardından Narağacı Mahallesi’ne sıçradı. Dağınık yerleşimin olduğu bölgede bazı evler, tedbir amaçlı boşaltıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına helikopter, arazöz ve iş makineleri ile müdahale ediyor. Bölge halkı da söndürme çalışmalarına destek veriyor.  (DHA)

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