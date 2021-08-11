Burdur’da başlayan yangın Antalya’ya ilerliyor

Burdur’un Bucak ilçesinde yangının akşam saatlerinde kontrol altına alınamaması sonucu 53 ev boşaltıldı. Öte yandan rüzgarın da etkisiyle alevlerin Antalya’ya ilerlediği belirtildi. Manavgat’ta bugün yeniden başlayan yangın da devam ettiği ifade edildi.

Çobanpınarı köyü Sarıdere Mahallesi’nde öğleden sonra başlayan orman yangını etkisini devam ettiriyor. Yangına karadan çok sayıda ekip ile havadan 7 helikopter ve 3 uçak geç saatlere kadar müdahale etti.

53 EV BOŞALTILDI

Havanın kararması ile yangını söndüren helikopterler çalışmasını sonlandırdı. Çobanpınarı dağlık kesimde devam eden yangına, gece görüşlü helikopterin müdahalede bulunacağını öğrenildi. Gece yangının büyüme ihtimaline karşı Çobanpınarı Mahallesinde 53 ev boşaltıldı.

“YANGIN GELİNCE BİR ŞEY YAPAMADIK”

Yangında evi yanan Burak Avcı, “Yangın yukarıdan başladı, millet evinden dışarı çıktı, toplandı. Ekipler 15-20 dakika içinde buraya geldi, ama ev yandı. Ev yandı hiçbir şey kalmadı göründüğü gibi. Yangında buradaydım biz bir şeyler yapmaya çalıştık ama yangın gelince bir şey yapamadık. Su saldık etrafa ama etkili olmadı” dedi.

KENT MERKEZİNE ULAŞMA RİSKİ VAR

Yangının sabaha kadar Karacaören Barajı üzerinden Antalya girişinde Kovanlık köyüne gideceği öngörülürken, yangının bir ucunun da Burdur kent merkezine ulaşma riski bulunuyor.

3 YANGIN DEVAM EDİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’de 3 orman yangını devam ediyor. Bu yangınlardan birisi Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde devam ederken, diğerleri ise Burdur’un Bucak ve Antalya’nın Manavgat ilçelerinde.

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