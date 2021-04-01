Burdur’da bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

BURDUR (AA) – Burdur'un Karamanlı ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Karamanlı Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mürseller köyünde 6 pozitif ve 21 temaslı vaka tespit edilmesi nedeniyle köyde karantina uygulaması başlatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mürseller köyümüzde tarım ve hayvancılık faaliyetleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz koordinesinde kontrollü bir şekilde devam edecektir. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince sağlanacaktır."