Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Yazan:
Alaturka Online
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BURDUR (AA) – Burdur'un Tefenni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Mustafa Öztürk’ün kullandığı 07 SCH 77 plakalı otomobil, Antalya-Fethiye Kavşağı'nda, Berkay Yıldız idaresindeki 01 AAD 038 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ve beraberlerindeki 3 kişi yaralandı.

Otomobilde sıkışan Mustafa Yıldız, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar, Tefenni ve Burdur'daki hastanelere kaldırıldı.

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