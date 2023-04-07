Burdur’da su yasakları!

Burdur Belediye Meclisi’nde alınan kararla; belediye mücavir sınırları içerisinde içme suyu şebekesini kullanarak araç, halı ve benzeri malzeme yıkamak, bahçe ve tarla sulamak, iş yeri ve bina kaldırımları yıkamak yasaklandı.

Son yıllarda su varlığının önemli kısmını kaybedip, kuraklık tehlikesi karşı karşıya kalan Burdur Gölü ile gündeme gelen kentte, bu kez içme suyu sıkıntısı baş gösterdi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, ‘Göller Yöresi’ olarak anılan bölgede birçok gölün kaybedildiğini, kuraklığın yanı sıra içme suyunda da önemli bir sorun olduğunu ve bu ayki meclis toplantısında içme suyuna ilişkin önlemler alacaklarını söyledi.

Başkan Ercengiz’in açıklamalarının ardından Burdur Belediye Meclisi’nin nisan ayı toplantısında, konu gündeme geldi.

Toplantıda; Ercengiz’in gündeme ek madde olarak sunduğu önerge ile; belediye mücavir sınırları içerisinde içme suyu şebekesini kullanarak araç, halı ve benzeri malzeme yıkamanın, bahçe ve tarla sulamanın, iş yeri ve bina kaldırımları yıkamanın yasaklanması kararı görüşüldü.

‘ÜLKEMİZ BU YIL ÖNEMLİ BİR SUSUZLUK SORUNU YAŞAYACAK’

Konuya ilişkin meclis üyelerine bilgi veren Başkan Ercengiz şöyle konuştu:

“Malumunuz; geçen yıl içme suyunda sorun yaşadık. Havzamızın yer altı su kaynakları hızla azalıyor. Şu anda başka bir su kaynağımız yok. Ülkemiz, bu yıl önemli bir susuzluk sorunu yaşayacak. Kuraklık haritasını zaman zaman Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınlıyor. Bölgemiz maalesef aşırı kuraklık çeken bölgelerden biri.

Birkaç gündür yağmur yağıyor. Çok mutlu oluyorum. İnşallah bahar aylarında daha fazla yağış alır ve yazın su sorunu yaşamayız. Önlemler alıyoruz, yeni sondajlar yaptırıyoruz ama yer altında ne kadar su kaldığını kestiremiyoruz.

Bu nedenle de zabıtamızdan bu konuda bir yönetmelik güncellemesi yaparak, caydırıcı olması adına; amacımız ceza kesmek değil; vatandaşımızda bir duyarlılık oluşturma adına böyle bir gündem maddesini aldık” dedi.

Daha sonra yapılan oylamada; 1 çekimser oy karşılık gündemi maddesi, oy çokluğu ile kabul edildi. (DHA)