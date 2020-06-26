Burdur'da sulama göletine 10 bin pullu sazan bırakıldı

BURDUR (AA) – Burdur'un merkeze bağlı Aziziye köyünde sulama göletine 10 bin pullu sazan balığı salındı

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Aziziye Göleti'nin kıyısında düzenlenen törende, Burdur'daki göletlere dört yıl içinde 383 bin balığın bırakıldığını söyledi.

İldeki kaynaklara yıl içinde 184 bin balığın daha bırakılacağını belirten Arslantaş, bir yıl sonra balıkçılarının Aziziye Göleti'nde balık avlayacaklarını aktardı.

– "İlimizi bölgede sazan balığının başkenti haline getireceğiz"

Arslantaş, Burdur'daki 16 gölette balıklandırma çalışması yapılacağını belirterek, "İnşallah, ilimizi birkaç yıl içinde yapılan balıklandırma çalışmalarıyla bölgede sazan balığının başkenti haline getireceğiz. Gelecek yıl herkesi balık tutmak için de Aziziye Göleti'ne bekliyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik de iç sulardaki balıkçılıkta Burdur olarak söz sahibi olmak istediklerini belirtti.

AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur da göletlerin sulama ve balıkçılık faaliyetlerinde kullanıldığını, Aziziye Göleti'ne de balık bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.