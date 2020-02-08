Burhan Felek Atletizm Pisti’nin açılış töreni

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

*Sizleri hasretle ve muhabbetle selamlıyorum. Burası İstanbul’un en köklü spor tesislerinden biridir. Bu tesisten nice sporcu yetişmiştir.

*Bizde futbol oynadığımız dönemde burada maçlara çıkıyorduk.

*2002 yılında ülke çapında 12 olan atletizm pisti özellikle bugün itibariyle 56’ya çıkmış durumda.

*Burhan Felek Atletizm Pisti uluslararası organizasyonlar için her türlü imkana kavuştu.

*Tesisimiz 60 metre uzunluğunda, 5 kulvarlı ısınma pistine, 2425 seyirci kapasiteli kapalı tribüne sahiptir.

*Buradan tüm gençlerimize ve sporcularımıza da şu müjdeyi vermek istiyorum. Haftanın 7 günü ve günün 24 saati hizmet verecek.

*Gençler burada spor yapabilecek, kitap okuyabilecek, zamanını geçirebilecek. Bu uygulamayı diğer spor tesislerinde de başlatıyoruz.

*Gündüz çalışan, okula giden vatandaşlarımız bu imkanları kullanabilecekler