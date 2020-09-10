Burkina Faso'da seller 13 can aldı

DAKAR (AA) – Burkina Faso'da 4 Eylül'den bu yana devam eden sağanakların neden olduğu sel ve su taşkınlarında 13 kişi yaşamını yitirdi.

Hükümet Sözcüsü Abdoul Karim Sango, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada, sel felaketi nedeniyle ulusal afet durumu ilan edildiğini ve Ekonomi ve Finans Bakanlığının, felaketle mücadele için 9 milyon dolarlık ek kredi ayırdığını belirtti.

Sango, 4 Eylül'den bu yana devam eden yağışların neden olduğu sel ve su taşkınlarında 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, 19 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Batı Afrika'da haziran itibarıyla başlayan yağışlar eylüle kadar devam ediyor.

Bu yıl Burkina Faso'nun yanı sıra Nijer ve Senegal'de de aşırı yağışlar, sel ve su baskınlarına neden olmuştu.

Senegal'de 6, Nijer'de de 65 kişi sellerde yaşamını yitirmişti.