Bürokrasi tarihine geçecek manzaralar: Valiler AKP’lilerle kol kola 

Vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanan bu faaliyetlerden birisi Gaziantep’in Şehitkamil İlçesi’ne bağlı bir kırsal mahallede yaşandı. Gaziantep Valisi Davut Gül’ün de bulunduğu bir toplantıda Vali Gül’ün Abdulhamit Gül ile aynı koltukta oturduğu görülüyor.

Bir cep telefonuyla çekilen görüntüde, eski Adalet Bakanı ve Gaziantep Milletvekili Adayı Abdulhamit Gül, “İnşallah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a desteklerinizi bekliyoruz. Doğalgaz işine de bakacağız” diye konuşuyor. Ortamda bulunan bir vatandaş da, “Burada her zaman Ak Parti kazanıyor” diye cevap veriyor.

“VALİ BEY DE KATILDI” PAYLAŞIMI

Bir tepki çeken paylaşım ise, AKP Gaziantep Milletvekili Adayı Abdullah Durdu tarafından yapıldı. Durdu sosyal medya hesabından, “Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Valimiz Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin, vekilimiz Feray Yılmaz (Aday) ve ilçe teşkilatlarımız ile mahalle ziyaretlerinde bulunduk” notuna yer verdi.

Ancak, paylaşımında Vali Davut Gül’ün fotoğrafları yer almadı. Aynı milletvekili adayının bir başka AKP Gaziantep Milletvekili adayı Feray Yılmaz ile birlikte Nurdağı Afet Koordinasyon Merkezi’nde Vali Davut Gül’ü ziyareti ise Gaziantep Valiliği hesabından da “Ak Parti Gaziantep Milletvekili adayları Feray yılmaz ile Abdullah Durdu, Valimiz Davut Gül’ü Nurdağı AFAD Kordinasyon Merkezi’nde ziyaret etti” şeklinde paylaşıldı.

HÜDAPAR DA ZİYARET ETMİŞTİ

AKP’nin seçim ittifakı yaptığı HÜDAPAR’ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da 18 Şubat’ta İslahiye Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret ederek burada Abdulhamit Gül, Vali Davut Gül ve AKP milletvekilleriyle görüşmüştü. Bu ziyaret de HÜDAPAR Gaziantep İl Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından, “Genel Başkanımız İslahiye Kaymakamlığı Afet Koordinasyon Merkezini de ziyaret ederek önceki dönem Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Sayın Davut Gül, Bingöl Valisi Sayın Kadir Ekinci ve GBB Başkanı Sn. Fatma Şahin ve Ak Parti Milletvekilleri ile görüştü” şeklinde paylaşıldı.

İMAMOĞLU’NUN MİTİNG YERİ TARTIŞMASI

Bu arada Gaziantep Valiliği ile CHP Gaziantep İl Başkanlığı arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yarın (26 Nisan) Gaziantep’te düzenleyeceği miting konusunda yer krizi yaşanmaya devam ediyor. CHP’nin Demokrasi Meydanı’nda miting isteği valilik tarafından, 18 Ocak 2023 tarihinde belirlenen toplantı ve miting alanı dışında olduğu gerekçesiyle kabul edilmedi. CHP ise sosyal medya hesaplarından miting yeri olarak valiliğin uygun olmadığı açıklamasına rağmen Demokrasi Meydanı olarak duyurulmaya devam ediliyor.

KİLİS VALİSİ AKP’Lİ VEKİLLERLE HASTANE ZİYARETİNDE

Bu arada eleştiri konusu bir AKP – Vali birliktelik örneği de Kilis’te yaşandı. Kilis Valisi Recep Soytürk, AKP Milletvekilleri M. Hilmi Dülger ve Salih Dal ile birlikte Prof. Dr. Alaaddin Yavaşça Hastanesi’ni ziyaret etti. Vali Soytürk’ün AKP Milletvekilleriyle yaptığı hastane ziyareti Kilis Valiliği sosyal medya hesabından da, “Valimiz Sayın Recep Soyturk. Ramazan Bayramı münasebetiyle milletvekillerimiz Sayın M. Hilmi Dülger ve Sayın A. Salih Dal, Belediye Başkanımız Sayın Servet Ramazan ve protokol üyelerimiz ile Kilis Prof. Dr. Alaadin Yavaşça Devlet Hastanesi’ne ziyarette bulundular” şeklinde paylaşıldı.

AKŞENER: AK PARTİ İL BAŞKANI GİBİ DAVRANANLAR VAR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de SÖZCÜ televizyonunda katıldığı programda bir soruyu yanıtlarken “Valilerin içinde Ak Parti İl Başkanı gibi olanlar var.. Artık cıvıtmış iş.. Dolayısıyla onu alırsınız, onu koyarsınız” ifadelerini kullandı