Bürokrattan çifte maaş savunması: Bu bizim talebimiz değil!

Meclis’te TÜRKSAT’ın hesapları ele alındı. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Kemal Yüksek, aldıkları 21 bin liralık ek maaşı böyle açıkladı.

Başak KAYA

TÜRKSAT’ın 8 kişilik yönetim kurulu üyesinden 7’si çift maaşlı çıktı. TÜRKSAT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Kemal Yüksek ise çift maaş konusunun sık sık dile getirilmesinden rahatsız olduklarını belirterek, “Bizim de çoluğumuz çocuğumuz var. ABD menşeli Tilki TV’de (Fox) boy boy resimlerimiz yayınlanıyor. Çift maaş bizim talebimiz değil” açıklamasını yaptı.

TBMM KİT Komisyonunda TÜRKSAT hesapları ele alınırken çift maaş konusu tartışıldı. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, TÜRKSAT yönetimindeki 7 üyenin 21 biner lira ek ücret aldığını üyelerden sadece TRT eski Genel Müdürü İbrahim Eren’in çift maaşlı olmadığını söyledi. Sertel şöyle dedi:

PIRASA MI DOĞRUYORSUNUZ?

‘’Bazı üyeler var ki toplantılara bile katılmıyor. 2015’de TÜRKSAT yönetimine atanan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın kaç kez toplantıya katıldı? YK üyelerine 2020’de 2 milyon 31 bin TL ödeme yapılmış. Bu rakam 2021’de daha da arttı. Pırasa doğrar gibi yönetim kurulu üyeliği dağıtılıyor”

CHP Zonguldak vekili Deniz Yavuzyılmaz da, “Yanlışa yanlış deriz. Bir güreşçi devlet bankasının yönetimine atanırsa tabi ki eleştiririz. Niye rahatsız oluyorsunuz?” dedi. TÜRKSAT yönetiminde Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci ve AKP‘li eski Bakan Atilla Koç’un oğlu, Taha Koç da bulunuyor.