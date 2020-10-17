Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Saraybosna'yı ziyaret etti

SARAYBOSNA (AA) – Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki heyetle Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında Saraybosna Büyükşehir Belediye Başkanı Abdulah Skaka ile bir araya gelen Aktaş, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, iki kardeş şehir arasındaki ilişkilerin güçlenerek devam ettiğini söyledi.

Skaka ile geçen yıl da bir araya geldiklerini anımsatan Aktaş, "Akabinde Şubat 2020'de Saraybosna'da buluşarak yapacağımız çalışmalarla ilgili ön anlaşmalar yaptık. Fakat çok kısa bir süre sonra başlayan Kovid-19 pandemi süreci çalışmalarımızı olumsuz etkiledi." diye konuştu.

Saraybosna ile Bursa arasındaki kardeş şehir ilişkisinin 41 yılını doldurduğunu kaydeden Aktaş, "Biz de 41 kere maşallah diyerek bunu güçlendirerek devam ediyoruz." dedi.

Aktaş, Bursa'nın 3 milyondan fazla nüfusuyla Türkiye'nin en güçlü ikinci ihracat şehri olduğuna dikkati çekerek, "Otomotiv, tekstil ve ahşap sanayi Bursa'nın öncelikleri arasında. Çok güçlü sanayi kuruluşlarımız ve çok güçlü sanayicilerimiz var. Dost ve kardeş ülke Bosna Hersek'te ve dolayısıyla onun başkenti Saraybosna'da bu iş insanlarını buluşturarak karşılıklı kültürel etkileşimle beraber ticari altyapıyı da temin etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bursa'nın Saraybosna'nın daha büyük hali olduğunu aktaran Aktaş, iki şehrin hem coğrafyaları hem de içinde yaşayan insanların özellikleri itibarıyla benzerlikler taşıdıklarını söyledi.

Aktaş, gelecek dönemde sanat ve meslek edindirme kurslarıyla ilgili çalışmaların gerçekleştirileceğine işaret ederek, özellikle kadınlara yönelik eğitimlerle ilgili Bursa'dan Saraybosna'ya eğitmenler gönderileceğini aktardı.

Meslektaşı Skaka'ya Bosna Hersek'te 15 Kasım'da yapılacak yerel seçimlerde başarılar dileyen Aktaş, "Aldığımız bu başkanlık emanetini her iki şehrin halklarının menfaatleri doğrultusunda kullanacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın." şeklinde konuştu.

Skaka da Bursa'nın Saraybosna'nın en eski kardeş şehirlerinden biri olduğunu belirterek, Saraybosna'daki tarihi yapıların ayağa kaldırılması ve restorasyonunda Bursa'nın önemli bir rol oynadığını kaydetti.

Saraybosna'nın özellikle Türkiye'deki kardeş şehirlerle ilişkilerini daha da güçlendirmeyi hedeflediğini söyleyen Skaka, "Bugünkü görüşme Bursa ile Saraybosna arasındaki, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki, en nihayetinde de iki ülkenin halkları arasındaki iyi ilişkilerin devamı niteliğindedir." diye konuştu.

– Saraybosnalı mektep öğrencilerine Kur'an-ı Kerim dağıtıldı

Aktaş, Saraybosna ziyareti kapsamında Saraç Ali Camisi ile Sedrenik Camisi'ni ziyaret ederek mektep öğrencileriyle sohbet etti.

Hayrat Vakfı şubesi ve Diyanet Vakfı marifetiyle öğrencilere Kur'an-ı Kerim dağıtan Aktaş, "Okul eğitimleri devam ederken Kur'an-ı Kerim eğitimi almak için buralara koşup gelen çocuklarımızı görmek açıkçası bizleri duygulandırdı. Çocuklarımızın hem eğitimlerini almaları hem dinimizi öğrenmeleri noktasında Diyanet teşkilatının da Bosna Hersek İslam Birliğinin de çok büyük gayretini gördüm, Hayrat Vakfının da onlara destek verdiğini gördüm." ifadelerini kullandı.

Aktaş, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrinin de bulunduğu Kovaçi Şehitliği ile Firuz Bey Hamamı'nı da ziyaret etti.