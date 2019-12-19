Bursa İznik’te kimyasal atık paniği

Bursa’nın İznik ilçesinin Boyalıca Mahallesi’nde kötü kokular duyan vatandaşlar konuyu jandarmaya bildirdi. Ekipler kontrollerde Karamürsel yolunda eski çöplük alanına atık döküldüğü tespit edildi. Olay yerine jandarmanın ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri geldi.

TEHLİKELİDİR TABELALARI DİKİLDİ

Ekipler incelemelerin ardından atıkların döküldüğü alanı kontrol altına alıp, “Tehlikelidir, girilmez” yazan ikaz tabelaları dikti. Bölgeye incelemelerde bulunmak üzere AFAD ekipleri yönlendirildi. Detektörler ile inceleme yapan AFAD’a bağlı Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer ekibi, atıklar da asit ve kimyasal bileşenler tespit etti.

AFAD: SOLUNUM HASTALIĞINA NEDEN OLABİLİR

Atıkların temas yoluyla solunum yolu hastalıklarına yol açabileceği kaydedildi. Dökülen kimyasal atığın belediye ekiplerince kaldırılıp bertaraf edileceği öğrenildi. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı. Alana atık döken araçları tespit etmek için çevredeki kameralar inceleme altına alındı.