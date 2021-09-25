Bursa Uludağ Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin boş bulunan kadrolarına 9 öğretim üyesi alımı gerçekleştirecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Bursa Uludağ Üniversitesi bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

İlanda yer alan Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ilgili birime ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde başvurmak gerekmektedir.

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