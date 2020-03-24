Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine 100 bin liralık bağış daha yapıldı

BURSA (AA) – Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Güçlendirme Vakfına, BUÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik dün yapılan 100 bin liralık bağışın ardından bugün aynı miktarda bir bağış daha gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyada etkili olan koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde hastanede yaşanan yoğun sürecin hafifletilmesi ve eksikliklerin giderilmesi amacıyla yapılan bağışa yenisi eklendi.

Bursa'nın önde gelen sanayici ailesi tarafından BUÜ Güçlendirme Vakfı hesabına yatırılan para ile önceki bağışın tamamı, hastanedeki koronavirüs mücadelesinde harcanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, vakıf hesabına ailesi adına 100 bin liralık bağış yapan hayırsever iş insanının isminin açıklanmasını istemediğini aktardı.

Kılavuz, dün yapılan bağışın hastane yönetimine de büyük bir moral verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni haftaya moralli başladık. Üniversitemizdeki yoğun ve hassas sürecin atlatılabilmesi için tüm yöneticilerimiz ve personelimiz ciddi bir çalışma azmi ortaya koyuyor. Bu noktada belli eksikliklerin giderilmesi adına hayırsever iş insanlarımızdan destek görmek, yorgunluğumuzu bir nebze olsun gideriyor. Bugün gelen ikinci haber bizleri ayrıca mutlu etti. Desteklerin süreceğine ve insanlarımızın hayırseverliğini bu vesile ile göstereceğine inanıyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Milletimiz, bu zor günlerde dayanışma ve birliğin en güzel örneklerini gösteriyor. Hayırsever iş insanlarımız ve ailelerinin de bizlere bu vesile ile destek olmalarını ayrıca önemsiyoruz. İnşallah devletimizin kararlığı, milletimizin azmi ve sabrı ile bu süreci de en kısa sürede ve en başarılı şekilde aşacağımıza inanıyoruz."