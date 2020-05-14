Bursa ve çevre illerde “Evde kal” çağrısına kısmen uyuluyor

BURSA (AA) – Bursa, Eskişehir, Yalova, Balıkesir, Kütahya, Çanakkale ve Bilecik'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor.

Bursa'da özellikle havanın ısınmasıyla sokak ve caddelerdeki insan yoğunluğunun önceki günlere göre daha da arttığı görüldü.



Kentte ticaretin merkezi konumundaki Tarihi Kapalı Çarşı ile Ulu Cami civarı, Kent Meydanı ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı gibi merkezi bölgeler, geçen haftalara göre günü yoğun geçiriyor.

Kentin ana arterlerinde de öğleden sonraları trafikte yoğunluk gözleniyor.

Eskişehir'de normal günlerde yoğun olan İsmet İnönü, İki Eylül, Hamamyolu caddeleri ile Porsuk Çayı çevresinde normalleşme süreciyle kısmi yoğunluk dikkati çekiyor.

Balıkesir’de ise Ali Hikmet Paşa, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Çavuş, Çankaya Sokak ve Milli Kuvvetler Caddesi ile kent merkezindeki işlek caddelerde sakinlik gözlendi. İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan yasak kararı sonrası sokağa çıkan vatandaşların maske taktıkları ve sosyal mesafeyi korudukları görüldü.

Yalova'da tedbirler kapsamında yasaklanan sahil şeridi haricinde il merkezinde yoğunluğun artması dikkati çekti.

Şehir merkezindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Gazipaşa Caddesi gibi işlek noktalarda oluşan hareketlilik nedeniyle alanda görev yapan polis ekipleri, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyor.

Bilecik'te, Tevfik Bey Caddesi ile Atatürk Bulvarı'nda yaya ve araç trafiğinde hareketlilik yaşanıyor.

Emniyet ekipleri, vatandaşları sosyal mesafe ve maske takma konusunda uyarıyor.

Kütahya'da da salgın öncesi kalabalık olan Cumhuriyet Caddesi ile Atatürk ve Menderes bulvarlarının, yetkililerin kentte vaka sayılarında artış olduğu, alınan tedbirlere daha fazla uyulması yönündeki açıklamalarına rağmen geçen haftalara kıyasla daha hareketli olduğu gözlendi.

Çanakkale'de halkın büyük bölümü "evde kal" çağrılarına uydu.

Şehir merkezinde daha önce yoğun olan Çarşı ve Demircioğlu caddeleri ile Kordon Boyu'ndaki eski yoğunluk yaşanmadı.