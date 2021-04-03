Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

BURSA (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Bursa, Bilecik, Yalova, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya ve Balıkesir'de sessizlik hakim oldu.

Bursa'da vatandaşların normalde yoğun bulunduğu meydan, cadde ve yollar, kısıtlama dolayısıyla boş kaldı.

Polisler, Acemler mevkisi başta olmak üzere, birçok noktada uygulama yaptı.

Vatandaşların büyük ölçüde uyduğu kısıtlama nedeniyle Kent Meydanı, Tophane, Hüdavendigar Kent Parkı gibi kentin en işlek yerleri, sessizliğe büründü.

– Eskişehir

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Eskişehir'de sessizliğin hakim olduğu gözlendi. Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor.

Eskişehir'in en yoğun yerlerinden olan İki Eylül, İsmet İnönü, Cengiz Topel, Sakarya ve Atatürk caddeleri sokağa çıkma kısıtlamasıyla boş kaldı. Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama dışındaki çalışanların olduğu görüldü.

Kentte belirlenen çok sayıda uygulama noktasında, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve görevli ekiplerce kontroller gerçekleştirildi.

– Çanakkale

Çanakkale'de de kent merkezindeki kavşaklarda önlem alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen noktalarda denetim yaptı.

Çarşı ve Demircioğlu caddeleri ile Kordon Boyunda kısıtlamayla sessizlik hakim oldu. Bazı vatandaşların evcil hayvanlarını gezdirdikleri gözlendi.

– Balıkesir

Balıkesir'de başta Zağnos Paşa Cami çevresi, Cumhuriyet Meydanı, Milli Kuvvetler, Edremit ve Vasıf Çınar caddeleri olmak üzere kent genelinde sessizlik hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik uygulaması yaparak, araçlardaki kişilerin izin belgelerinin olup olmadığını denetledi.

– Kütahya

Kütahya'da, kısıtlamanın başlamasıyla kentin yoğun bölgelerindeki cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde kontrol noktaları oluşturdu. Kent genelinde vatandaşların kısıtlamaya riayet ettikleri gözlendi.

-Yalova

Yalova'da kısıtlama nedeniyle sahil bölgesi, parklar, meydan, cadde ve yollarda sessizlik dikkati çekiyor.

Polis ekipleri birçok noktada denetim yaparken kısıtlamaya uymayanlara da cezai işlem uyguladı.

– Bilecik

Bilecik'te kısıtlamayla kentin işlek cadde ve sokaklarına sessizlik hakim oldu.

Kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı, Tevfikbey, Dedeoğlu ve Ali Rıza Özkay caddeleri ile Atatürk Bulvarı başta olmak üzere şehrin işlek yerleri kısıtlama kararıyla sessizliğe büründü.

Kontrollü normalleşme döneminde çok yüksek riskli kategorisindeki kentte, cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama dışındaki çalışanlar görüldü.

Uygulama noktalarında ise güvenlik güçleri sorumluluk alanlarında uygulama ve izin belgesi denetimi yaptı.