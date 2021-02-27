Bursa ve çevresinde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

BURSA (AA) – Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Bursa ve çevre illerde sessizlik hakim oldu.

Bursa'da vatandaşların yoğun bulunduğu meydan, cadde ve yollar, kısıtlama dolayısıyla boş kaldı.

Polis ve bekçiler birçok noktada uygulama yaptı.

Vatandaşların büyük ölçüde uyduğu kısıtlama nedeniyle şehrin en işlek yerlerinden Kent Meydanı, Cumhuriyet Caddesi ve Ulu Cami çevresi sessizliğe büründü.

– Eskişehir

Kısıtlama günleri dışında yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu caddeler ve sokaklar ile Porsuk Bulvarı, kısıtlamayla sessizliğe büründü.

Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama dışındaki çalışanlar bulunurken, uygulama noktalarında ise polis ve bekçiler kontroller gerçekleştirdi.

– Balıkesir

Balıkesir'de Ali Hikmet Paşa Meydanı, Milli Kuvvetler ve Anafartalar Caddesi'nde sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri şehrin çeşitli noktalarında denetimlerine devam ediyor.

– Kütahya

Kütahya'da kentin en yoğun bölgelerinden Zafer Meydanı, Cumhuriyet, Asım Gündüz ve Adnan Menderes caddeleri ile Atatürk Bulvarı'nda sessizlik hakim. Polis ekipleri önemli kavşaklarda denetimlerini sürdürüyor.

– Çanakkale

Çanakkale'de salgınla mücadeleye ilişkin devam eden sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların uyduğu gözlendi.

Kent merkezinde belirlenen kavşaklarda önlem alan Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimler yaptı.

Çarşı Caddesi, Demircioğlu Caddesi ve Kordon Boyu gibi kentin işlek bölgelerinde sessizlik hakim oldu.

– Yalova

Yalova'da kısıtlama ile birlikte vatandaşların kalabalık olarak bulunduğu sahil bölümleri, parklar, meydan, cadde ve yollarda sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri birçok noktada uygulama yaparken, kısıtlamaya uymayanlara da cezai işlem uygulandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı, Araştırma Kavşağında oluşturulan noktalarda ise araçlar üzerinde inceleme yapan ekipler, kısıtlamaya uymayanlara yönelik işlem başlattı.

– Bilecik

Bilecik'te, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Kısıtlamalar kapsamında kentin işlek bölgeleri Atatürk Bulvarı, Cumhuriyet, Ali Rıza Özkay, Tevfikbey ve Dedeoğlu caddeleri boş kaldı.

Denetimlerini sürdüren emniyet ekipleri, dışarıda bulunan kişilerin izinlerinin olup olmadığını kontrol etti.