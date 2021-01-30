Bursa'da bariyerlere çarpan panelvandaki 9 işçi yaralandı

BURSA (AA) – Bursa'nın Kestel ilçesinde inşaat işçilerinin bulunduğu panelvanın bariyerlere çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.
Yenişehir'den Bursa'ya işçi taşıyan Aydın S'nin kullandığı 16 AZ 070 plakalı panelvan, Kestel'in Gölbaşı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve 8 işçi, sağlık ekiplerince Kestel Devlet Hastanesi ve Bursa Şehir Hastanesine götürüldü.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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