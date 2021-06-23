Bursa'da bir kişinin öldüğü silahlı kavga davasında iki sanıktan birine hapis cezası

BURSA (AA) – Bursa'da bir kişinin yaşamını yitirdiği, iki kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili davada iki sanıktan biri 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan müşteki sanıklar Kenan E. ve Mehmet Fatih Ş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla cezaevinden katıldı. Maktul Muhammed Yaşar'ın annesi ve babası ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Mehmet Fatih Ş'nin beraatini, Kenan E'nin ise farklı kişilere yönelik eylemleri nedeniyle "silahla tehdit", "silahla kasten yaralama", "kasten adam öldürme" suçundan haksız tahrik hükümleri uygulanarak cezalandırılmasını talep etti.

Beraatini isteyen Kenan E, "Mehmet Fatih de bana silah doğrultmuştu, kamera kayıtlarında vardır. O anki heyecanla silahın tetiğine bastım. Daha sonra tutukluluk yaptı ve patlamadı. Muhammed'in vurulduğunu da görmedim. Takdir mahkemenindir. Ölen kişinin ailesinden de özür diliyorum." savunmasını yaptı.

Mehmet Fatih Ş. de beraat talebinde bulundu

Kenan E'nin "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapsine hükmeden mahkeme heyeti, haksız tahrik ve takdir indirimiyle cezayı 12 yıl 6 aya düşürdü. Heyet, Mehmet Fatih Ş'nin ise beraatini kararlaştırdı.

Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi'nde 14 Mayıs 2020'de borç meselesi nedeniyle Kenan A, Kenan E, Ramazan B, Mehmet Fatih Ş. ve Muhammed Yaşar (34) bir araya gelmiş, taraflar arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüştü. Muhammed Yaşar, Kenan A. ve Mehmet Fatih Ş. yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Tedaviye alınan yaralılardan Yaşar, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.